PHOTO
Si è nuovamente allagato, dopo poche ore di pioggia, il piazzale della scuola De Maria di Vibo Marina.
Problema ormai consueto, tanto che non si contano le proteste dei genitori, costretti, al ripetersi di precipitazioni anche poco oltre la media, a portare in braccio i propri figli all’interno delle classi e quindi bagnarsi almeno fino alle ginocchia, lasciando i bambini a scuola con la grave preoccupazione di un ulteriore innalzamento del livello d’acqua.
Le immagini dell’allagamento del 18 febbraio scorso: