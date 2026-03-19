Piogge e smottamenti mettono in difficoltà una rete viaria sempre più precaria. Il primo cittadino Martino chiede un intervento coordinato di Prefettura, Provincia, Regione e Governo per garantire collegamenti sicuri e servizi essenziali

Le piogge insistenti continuano a mettere sotto pressione l’entroterra vibonese e, in particolare, l’asse viario che collega diversi piccoli centri montani. A lanciare l’allarme è il sindaco di Capistrano, Marco Pio Martino, che descrive una situazione sempre più difficile e si rivolge direttamente alle istituzioni per chiedere interventi urgenti.

«Le piogge che persistono nel nostro territorio stanno portando in ginocchio i territori. Si tira a campare ma il rischio vero è l’isolamento. Strade dissestate, occluse da frane, smottamenti e cedimenti: è una situazione ormai insostenibile», afferma il primo cittadino, sottolineando come il problema non riguardi solo la viabilità ma anche la sicurezza complessiva delle comunità.

Il punto più critico resta la rete dei collegamenti tra i piccoli comuni. «Il nuovo cedimento avvenuto ieri sera con la temporanea chiusura della strada provinciale tra San Nicola da Crissa e Capistrano non fa altro che isolare i centri», evidenzia Martino, parlando di un’arteria «fondamentale per il raggiungimento dei comuni interessati».

Le conseguenze si riflettono sulla vita quotidiana. «Una ambulanza avrebbe difficoltà a raggiungere i comuni per poi riversarsi nel più vicino nosocomio», spiega il sindaco, indicando un «rischio concreto di salute pubblica». Non meno pesanti le ripercussioni su studenti e lavoratori: «Problemi sulla viabilità pendolare che interessa seriamente la percorribilità anche per il raggiungimento degli istituti scolastici. Insegnanti, operai, corrieri express si ritrovano a fare viaggi della speranza, con il rischio che su strade secondarie possa accadere l’ennesimo blocco».

Il quadro che emerge è quello di comunità già fragili, ora ulteriormente messe alla prova. «Una condizione che sta mettendo a dura prova le comunità che vivono già di per sé con serie difficoltà il tentativo di sopravvivenza. Così non si può più andare avanti», insiste Martino, che richiama anche l’allarme lanciato dal sindaco di San Nicola da Crissa: «Il rischio di isolamento è realmente impellente».

Da qui l’appello rivolto alle istituzioni. «Confidiamo mediante un appello dell’intervento del prefetto di Vibo Valentia, persona fortemente attiva ed attaccata ai problemi dei territori. Occorre un impegno di coordinamento affinché la Regione ed il Governo facciano la propria parte». Un richiamo che si estende anche alla Provincia: «Necessario intervenire con urgenza. Necessario garantire la viabilità, una viabilità quanto più possibile adeguata e manutentata».

Il sindaco insiste anche sul tema della prevenzione: «I crolli dovuti alle condizioni meteo non lasciano scampo, ma una corretta manutenzione diventa di preminente interesse nei giusti periodi per evitare ulteriori danni».

Infine, il riferimento diretto al clima che si respira tra i cittadini. «La preoccupazione costante dei cittadini pone noi amministratori in forte difficoltà nel dare risposte. Essi si riversano verso gli uffici comunali chiedendo aiuto, sfiduciati». Da qui la richiesta conclusiva: «Chiedo con il cuore in mano un intervento concreto per scongiurare ennesime chiusure e l’isolamento obbligato».