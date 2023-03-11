La sostanza stupefacente trovata dalla polizia al termine di una perquisizione a Briatico. L’attaccante milita nel Real Parghelia, ma ha vestito pure le maglie della Rombiolese, del San Calogero e del Real Pizzo

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con questa accusa la polizia ha arrestato a Briatico, al termine di una mirata perquisizione alla ricerca di stupefacenti, Omar Fatty, 25 anni, del Gambia ma da tempo residente nel Vibonese. Nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato 300 grammi di marijuana e da qui nell’immediatezza la misura degli arresti domiciliari. Comparso stamane dinanzi al Tribunale monocratico di Vibo Valentia, il giudice ha convalidato l’arresto e, dopo aver fissato la data per l’inizio del processo, in accoglimento delle richieste degli avvocati Francesco Matteo Bagnato e Mario Bagnato, ha disposto quale misura cautelare l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la firma tre volte a settimana. Omar Fatty è un giocatore di calcio che milita attualmente nella squadra del Real Parghelia. Nella sua carriera ha vestito le maglie del Real Pizzo, del San Calogero e nella stagione 2021 è stato protagonista con la Rombiolese con la quale ha realizzato 14 gol in promozione. Attaccante tecnico, veloce e potente, ha ricoperto sia il ruolo di prima punta che di esterno.

LEGGI ANCHE: Narcotraffico a Messina: pene per oltre 140 anni, condannati pure quattro vibonesi

Dal riavvicinamento delle cosche Piromalli-Molè al controllo del mercato ittico e del traffico di droga

Il pentito Corsini, i sudamericani a San Calogero e la cocaina venduta ai reggini e al clan Di Lauro di Napoli