Convalidato dal gip di Vibo Valentia, Graziamaria Monaco, l’arresto operato dalla polizia del Commissariato di Serra San Bruno nei confronti di Mattia Lagrotteria, 19 anni, residente a Serra. In accoglimento di una richiesta degli avvocati Michele Ciconte e Franco Vinci, il giudice ha quindi disposto per Lagrotteria l’obbligo di firma per due volte a settimana.
Nel corso di una perquisizione in una struttura in legno e lamiera adibita a ricovero degli animali, la polizia all’interno di un pentolone agganciato alla parete aveva rinvenuto un involucro di cellophane contenente 219,4 grammi di marijuana. Il giovane è figlio di Walter Lagrotteria, attuale consigliere comunale di Serra San Bruno, sino a poco tempo fa vicesindaco con delega al Bilancio.
