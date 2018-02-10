La sostanza stupefacente non è sfuggita al fiuto di un pastore tedesco della polizia. Il fermo non lontano dal Cas

Aveva nascosto 425 grammi di marijuana in una scatola di scarpe a sua volta chiusa in un borsone. Ma non aveva fatto i conti con il fiuto del pastore tedesco Max, componente dell’unità cinofila della sezione antidroga della Squadra Mobile di Vibo Valentia. Il cane si è infatti immediatamente avventato sul borsone da viaggio di Philemon Ikalumen, 25 anni, di nazionalità nigeriana, da una ventina di giorni ospite del Cas di Nicotera.

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, l’accusa per la quale il 25enne è stato tratto in arresto e rinchiuso nel carcere di Vibo a disposizione della magistratura.

Nell’ambito della stessa operazione, i poliziotti hanno poi trovato in un casolare abbandonato altre quattro dosi di marijuana.