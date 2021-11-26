La scoperta della sostanza stupefacente da parte dei carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno

Il Tribunale del Riesame Catanzaro ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Vibo l’11 novembre scorso nei confronti di Salvatore De Stefano, 47 anni, di Fabrizia, difeso dagli avvocati Tommaso Zavaglia e Antonella Raimondo. Era stato tratto in arresto dai carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno per i reati di produzione, traffico e detenzione illegale di 140 chili di marijuana già essiccata e suddivisa in 35 sacchi di plastica. Il locale nel quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente era dotato anche di un impianto di essiccazione corredato da ventilatori. Al momento del rinvenimento, Salvatore De Stefano aveva spiegato ai carabinieri che la marijuana apparteneva al titolare di una ditta che produce canapa sativa al quale aveva messo a disposizione il proprio garage per l’essiccazione. Una versione non confermata dal titolare della ditta e da qui l’arresto. Dinanzi al Riesame gli avvocati Zavaglia e Raimondo hanno sostenuto l’inutilizzabilità di alcune dichiarazioni, la nullità dell’accertamento tecnico sulla sostanza per mancanza di avviso ai difensori, oltre all’estraneità ai fatti contestati dal proprio assistito che è stato rimesso in libertà.