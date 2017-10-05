Non si arresta l’escalation criminale. Sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini i carabinieri della locale Stazione

Non si arresta l’escalation criminale a Mileto. Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella notte all’indirizzo del ristorante-pizzeria “Il Granaio”, di P. Z., sito in via Vittorio Emanuele III. Danni ancora in corso di quantificazione alle porte del locale ed agli interni.

Almeno venti i fori provocati dall’esplosione dei colpi che hanno mandato in frantumi anche una vetrata. Sul posto per i rilievi e le indagini si sono portati i carabinieri della locale Stazione che non escludono al momento alcuna pista. Al vaglio le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.

