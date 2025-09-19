Il sindaco Giordano ha già disposto la chiusura del tratto e istituito il divieto di transito. Rimane l’urgenza di mettere in sicurezza le numerose abitazioni pericolanti

Diventa sempre più urgente, a Mileto, l’apposito intervento di ripristino e di messa in sicurezza del centro storico del rione Calabrò. A dimostrarlo, se mai ce ne fosse bisogno, quanto verificatosi nelle scorse ore, quando improvvisamente frammenti di cornicione e di tetto di una delle case situate al suo interno sono crollati andando a concludere pericolosamente la loro corsa sull’asfalto sottostante.

Per fortuna in quel momento nessuno stava attraversando in automobile o a piedi la stradina che caratterizza il borgo, nel qual caso le conseguenze sarebbero state ben più gravi. A rendere ancora più preoccupante la cosa, il fatto che questo, da quel che si apprende, non rappresenta un caso isolato, visto che la zona, pur essendo abitata, propone decine di case in stato di degrado e abbandonate letteralmente a loro stesse. Un vero e proprio peccato, anche in considerazione del valore urbanistico che contraddistingue il centro storico di Calabrò.

In virtù del crollo registratosi nelle ultime ore l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, attraverso il Comando di Polizia municipale, si è conseguentemente attivata a predisporre la chiusura della strada e il divieto del transito. Rimangono la problematica e le forti criticità da tempo sul tappeto, che attendono di essere risolte con adeguati interventi di messa in sicurezza delle case pericolanti, in primis da parte dei proprietari, o, magari, con un più articolato e complesso progetto di valorizzazione dell’intero borgo cittadino.