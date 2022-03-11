Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Un incendio ha coinvolto un vagone merci nei pressi della stazione ferroviaria di Mileto. L’episodio nella tarda mattinata di oggi. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia.
Il vagone, facente parte di un convoglio ferroviario merci in transito che trasportava materiale ferroso, a causa di un malfunzionamento del sistema frenante è stato interessato da un incendio al tavolato del fondo del vagone stesso.
Al fine di non interrompere il transito ferroviario sulla linea Reggio Calabria – Battipaglia, il convoglio ferroviario è stato fermato su un binario secondario dove i vigili del fuoco hanno potuto effettuare l’opera di spegnimento.