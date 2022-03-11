Il rogo si è sviluppato a causa di un malfunzionamento del sistema frenante. Il convoglio è stato fermato su un binario secondario al fine di non interrompere la linea ferroviaria

Un incendio ha coinvolto un vagone merci nei pressi della stazione ferroviaria di Mileto. L’episodio nella tarda mattinata di oggi. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia.

Il vagone, facente parte di un convoglio ferroviario merci in transito che trasportava materiale ferroso, a causa di un malfunzionamento del sistema frenante è stato interessato da un incendio al tavolato del fondo del vagone stesso.

Al fine di non interrompere il transito ferroviario sulla linea Reggio Calabria – Battipaglia, il convoglio ferroviario è stato fermato su un binario secondario dove i vigili del fuoco hanno potuto effettuare l’opera di spegnimento.