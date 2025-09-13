Attimi di paura questa mattina in una zona poderale della frazione San Giovanni di Mileto, dove un motocoltivatore con rimorchio si è ribaltato lungo una rampa di accesso ai campi.

L’uomo alla guida, al momento dell’arrivo dei soccorsi, è stato trovato adagiato sull’asse del mezzo agricolo. I sanitari lo hanno immobilizzato utilizzando spinale e dispositivo a ragno, per poi trasferirlo in pronto soccorso all’ospedale di Vibo Valentia.

Il paziente ha riportato un trauma al bacino e al rachide lombosacrale. È stato trasportato in codice giallo: le sue condizioni sono giudicate serie ma non critiche, ed è rimasto emodinamicamente stabile durante il trasferimento, ricevendo trattamento farmacologico a bordo dell’ambulanza. Sul posto l’equipaggio del 118 composto da Palimento, Muratore e Pagano.