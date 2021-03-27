Un conducente ha perso il controllo della propria macchina mentre attraversava la Statale 18, abbattendo un lampione e danneggiando un’altra auto

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale avvenuto poco fa a Mileto, in pieno centro cittadino. Erano da poco trascorse le 20.30 quando il 53enne del luogo M.C. – alla guida di una Fiat 500 X che procedeva in direzione nord sulla tratto urbano della Statale 18 – per cause ancora da stabilire ha perso improvvisamente il controllo dell’auto, subito dopo aver affrontato una curva nei pressi della chiesa di Sant’Antonio, abbattendo un palo della luce e finendo rovinosamente la sua corsa su un’altra Fiat 500 X parcheggiata sul lato destro della carreggiata. Per fortuna in quel momento nella zona non procedeva nessun’altra automobile e nessun pedone, altrimenti l’incidente avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi. Alla fine ad avere la peggio è stato il figlio del conducente che si trovava al suo fianco a bordo dell’auto. Il 20enne è stato trasportato con un mezzo di fortuna all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, visibilmente dolorante a una spalla e in altre parti del corpo. Sul posto per effettuare i rilievi del caso, circoscrivere la zona e ripristinare il traffico sono intervenuti i militari dell’arma della locale stazione dei carabinieri.