Sul posto i vigili del fuoco di Vibo e i carabinieri della locale stazione. In corso accertamenti per capire la natura del rogo

Indagini in corso sulla natura del rogo che nella serata di ieri ha distrutto il ripetitore – tra le frazioni di San Giovanni di Mileto e Comparni – che serve la telefonia mobile Wind e Vodafone. Sul posto, per cercare di domare e circoscrivere l’incendio è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia.

Celere anche l’intervento dei carabinieri della locale stazione di Mileto, i quali stanno cercando di capire l’origine del rogo che ha gravemente danneggiato l’antenna di telefonia mobile, situata a qualche centinaio di metri dal bivio di località Barbisano. Si cerca in particolare di individuare se il tutto possa essere ricondotto a cause accidentali, ad un evento naturale oppure se l’incendio abbia una qualche matrice dolosa. Le forze dell’ordine, attraverso i necessari rilievi, stanno cercando di ricostruire nel dettaglio le fasi dell’accaduto.

Rimangono i disagi e i disservizi che i danni arrecati al ripetitore potranno temporaneamente apportare alla rete (in attesa delle riparazioni), con eventuali ripercussioni sugli utenti della telefonia mobile e sulle connessioni internet.