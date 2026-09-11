La comunità milese si prepara a stringersi attorno alla famiglia del ragazzo nel giorno dell’ultimo saluto. Bandiere a mezz’asta e saracinesche abbassate per accompagnare il dolore della città

Mileto si ferma per l’ultimo saluto a Giuseppe Leone Bianchi, il giovane di 14 anni prematuramente deceduto a Roma dopo un improvviso malore in Grecia, dove stava soggiornando insieme alla famiglia. Il sindaco Salvatore Fortunato Giordano ha proclamato il lutto cittadino per sabato 12 settembre 2026, a partire dalle 15 e fino alla conclusione dei funerali, che si terranno nella chiesa SS. Trinità di Mileto (ore 17).

La decisione, si legge nell’ordinanza, nasce dalla volontà di interpretare «i sentimenti della popolazione di Mileto» di fronte alla scomparsa del ragazzo e di manifestare la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia, colpita da una perdita definita grave e inattesa.

Il provvedimento sottolinea come la proclamazione rappresenti il modo attraverso cui l’amministrazione intende «manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità» per la morte di un giovane figlio. Un gesto di cordoglio e solidarietà nei confronti dei genitori e della famiglia, chiamati ad affrontare un momento segnato dal dolore.

Le disposizioni

Per la giornata dei funerali è stata disposta l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli edifici pubblici.

Il sindaco invita inoltre cittadini e organizzazioni sociali a esprimere «in forma autonoma e libera» la propria partecipazione al lutto attraverso la sospensione delle attività rumorose, in segno di raccoglimento e rispetto.

Un invito specifico è rivolto ai titolari delle attività commerciali, chiamati ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in occasione del trasferimento della salma verso il cimitero comunale.

L’ordinanza sarà trasmessa, per quanto di competenza, al prefetto di Vibo Valentia, al comando stazione carabinieri e al comando compagnia carabinieri di Vibo Valentia.

Per l’intera comunità di Mileto sarà dunque una giornata di silenzio e cordoglio, nel ricordo di Giuseppe Leone Bianchi e accanto alla sua famiglia nel momento dell’ultimo saluto.