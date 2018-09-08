<p>Grave <strong>incidente stradale</strong> nel territorio comunale di<strong> Parghelia.</strong> Un<strong> pullman</strong> della Triolo Bus, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con la fiancata <strong>contro una moto di grossa cilindrata</strong>, marca Honda, <strong>guidata da un giovane, Domenico Primerano,</strong> di 22 anni, di Vibo Marina.<strong> Violento l’impatto,</strong> tanto che la moto è stata sbalzata contro un muro finendo fuori strada. A riportare le conseguenze peggiori nello scontro è stato proprio il motociclista<strong> la cui gamba è stata tranciata</strong> a causa dell’impatto. <strong>Spezzata anche la moto</strong>, con la parte anteriore volata via dal resto del mezzo. Immediati i soccorsi. Il giovane è stato trasferito in <strong>gravissime condizioni in ospedale a Vibo.</strong> Sul posto si sono portati i <strong>carabinieri</strong> per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente ed <strong>accertare tutte le responsabilità</strong> per l’accaduto. Rallentamenti anche al traffico che è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia. L’incidente si è verificato lungo la ex Statale numero 522, meglio nota come<strong> “Strada del Mare”</strong> nei pressi del villaggio Panta Rei. <em><br />\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28759"></div>\n\n</em></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>