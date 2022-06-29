Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che, unitamente al personale sanitario, hanno provveduto a immobilizzare il corpo su una barella spinale

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia nella mattinata di oggi sono stati impegnati nel comune di Arena. In contrada Fossa un motociclista durante una escursione ha, infatti, perso il controllo del proprio mezzo precipitando su una scarpata per oltre 25 metri. Ricevuta la chiamata, la sala operativa del comando provinciale ha inviato sul posto la prima partenza unitamente al Nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) provinciale. Giunti sul posto, dopo aver verificato unitamente al personale sanitario le condizioni di salute dell’infortunato, che non poteva deambulare a causa di una probabile frattura alla caviglia, si è proceduto all’immobilizzazione dello stesso su una barella spinale e successivamente su una barella toboga, e, attraverso le manovre di recupero, è stato riportato in cima alla scarpata. Sul posto è intervenuto anche una elisoccorso che ha provveduto al trasporto dell’infortunato presso l’ospedale di Catanzaro.