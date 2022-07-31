Il giovane di Simbario ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto

Tragico incidente stradale a Serra San Bruno. Un giovane di 29 anni di Simbario, G.V., per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto da cross che stava guidando, andando a schiantarsi violentemente sull’asfalto. L’incidente è avvenuto alla periferia di Serra San Bruno (via Sharo Gambino) ed inutile si è rivelato l’intervento dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso proveniente dall’ospedale di Locri. Sul posto per i rilievi e le indagini finalizzate a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale ed eventuali responsabilità si sono portati i carabinieri della locale Compagnia.