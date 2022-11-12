Verrà affidato in prova ai servizi sociali avendo anche il sindaco dato disponibilità ad impiegarlo per lavori di pubblica utilità

Lascia il carcere di Cagliari per essere affidato in prova ai servizi sociali del proprio comune – Rombiolo – Vincenzo Marasco, di 63 anni, che sta scontando una pena a 7 anni di reclusione per narcotraffico con fine pena fissata al 26 agosto 2024 . La decisione è del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari in accoglimento di un ricorso dell’avvocato Giuseppe Di Renzo che assiste Marasco (a cui resta da espiare 2 anni e 7 mesi) unitamente all’avvocato Teresa Camoglio. Ai fini della decisione del Tribunale, importante si è rivelata anche la disponibilità del sindaco del Comune di Rombiolo ad impiegare Vincenzo Marasco (in vista di un suo reinserimento sociale) in lavori di pubblica utilità, in difetto di un’occupazione lavorativa redditizia. Vincenzo Marasco non potrà allontanarsi dalla sua casa di Rombiolo dalle ore 21 alle ore 8 del mattino successivo e dovrà quindi dedicarsi all’attività di volontariato (pulizia e manutenzione del cimitero) secondo l’articolazione giornaliera e oraria che verrà predisposta dall’amministrazione comunale di Rombiolo.



Da ricordare che nell’aprile scorso era stata la Corte d’Appello di Cagliari ad accogliere la richiesta presentata dall’avvocato Di Renzo per il continuato fra due sentenze emesse nei confronti di Vincenzo Marasco (4 anni e due mesi inflitta dal Tribunale di Sassari per il trasporto di trenta chili di hashish (reato commesso a Porto Torres l’8 ottobre 2008) e quella a 6 anni comminata dalla Corte d’Appello di Cagliari per traffico di cocaina a Carbonia e Domusnovas).

