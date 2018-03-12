Requisitoria per il troncone dell’operazione Stammer che si sta celebrando con rito abbreviato a Catanzaro. Cocaina importata dai clan vibonesi, reggini, lametini e crotonesi con diramazioni in mezzo mondo

Requisitoria del pm della Dda di Catanzaro, Camillo Falvo dinanzi al gup distrettuale per il processo con rito abbreviato nato dall’operazione contro il narcotraffico internazionale denominata “Stammer”. Ben 39 le richieste di condanna per complessivi 448 anni di reclusione, così suddivisi: 16 anni Francesco Ventrici, 45 anni, di San Calogero, residente a Bentivoglio (Bo), broker internazionale della cocaina e già condannato nelle operazioni “Decollo” e “Due torri connection”; 3 anni Oksana Verman, di 42 anni, ucraina residente a Vibo Valentia, da febbraio collaboratrice di giustizia; 16 anni Rosario Arcuri, detto “Saro il vecchio”, di 65 anni, di Rosarno; 9 anni Massimiliano Bufalini, di 42 anni, di Supino (Fr); 8 anni Francesco Buonvicino, di 47 anni, di Mesoraca (Kr); 12 anni Antonino Cannizzaro, di 51 anni, di Rosarno; 12 anni Gregorio Cannizzaro, di 51 anni, di Rosarno; 12 anni Giuseppe Capano, di 49 anni, di Vibo Valentia, residente a Breno (BS); 10 anni per Wael Chanboura, di 37 anni, libanese, residente a Forlì; 7 anni e 6 mesi Rocco Cutrì, di 37 anni, di Sinopoli (Rc), ma dimorante ad Aprilia (Lt); 9 anni Pasquale Feroleto, di 44 anni, di Lamezia Terme; 13 anni Antonino Fogliaro, di 42 anni, di Mileto, residente a Reggio Calabria; 16 anni Domenico Iannello, di 41 anni, di Mileto; 18 anni Giuseppe Iannello, di 29 anni, di San Calogero; 16 anni Domenico Lentini, di 51 anni, di Oppido Mamertina (Rc), residente a San Marcello Pistoiese (Pt); 9 anni Aurelio Mandica, di 38 anni, originario di Messina ma residente a Frosinone; 9 anni Luigi Mannarino, di 33 anni, di Mesoraca (Kr); 14 anni per Giuseppe Mercuri, di 59 anni, di San Calogero; 10 anni Carlo Mussari, di 42 anni, di Marcedusa; 14 anni Giuseppe Vittorio Petullà, di 60 anni, di Mileto, residente a Carate Brianza (Mb); 20 anni per Salvatore Pititto, di 50 anni, di Mileto; 7 anni Massimo Polito, di 35 anni, di Mileto; 10 anni per Calogero Rizzuto, di 66 anni, di Palermo; 10 anni per Francesco Serrao, di 51 anni, di Mesoraca; 10 anni per Domenico Stagno, di 51 anni, di San Calogero, residente a Sala Bolognese (Bo); 16 anni per Filippo Fiarè, di 61 anni, boss di San Gregorio d’Ippona (Vv); 18 anni per Salvatore Paladino, di 59 anni, di Rosarno; 10 anni Antonio Ruggiero, di 41 anni, di Vibo Valentia; 8 anni per Armando Galati, di 64 anni, di Mileto; 15 anni Fortunato Baldo, di 23 anni, di Mileto; 12 anni Enzo Messina, di 51 anni, di San Pietro Casale (Bo); 13 anni Mariantonia Mesiano, di 47 anni, di Mileto; 16 anni Giuseppe Pititto, di 26 anni, di Mileto; 12 anni Giuseppe Grimaldi, di 37 anni, di Mesoraca; 6 anni Angelo Rizzuto, di 35 anni, di Palermo; 8 anni Michele Villì, di 42 anni, di Milano; 10 anni Gianluca Pititto, di 22 anni, di Mileto; Anna Palazzo 6 anni, di Palermo; 7 anni e 6 mesi Mario Pititto, di Rosarno.

L’inchiesta è scattata il 24 gennaio scorso su indagini condotte sul campo dal Nucleo di polizia tributaria e dal Gico della Guardia di Finanza di Catanzaro. Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di aver preso parte a diverse importazioni di cocaina dal Sudamerica. Le indagini hanno in particolare consentito di disarticolare un’organizzazione estremamente complessa, composta da diversi sodalizi criminali, riconducibili ai clan Fiarè di San Gregorio d’Ippona, Pititto-Iannello e Galati di Mileto ed al gruppo egemone a San Calogero facente capo al broker della cocaina Francesco Ventrici, con la sostanziale partecipazione di alcuni clan della Piana di Gioia Tauro e della provincia di Crotone. Clan calabresi assolutamente a loro agio nel contrattare direttamente con i Cartelli sudamericani l’importazione anche di 8.000 (ottomila) chili di cocaina. Impegnati nel collegio di difesa gli avvocati: Giuseppe Bagnato, Giuseppe Monteleone, Giovanni Vecchio, Leopoldo Marchese, Francesco Muzzopappa, Michelangelo Miceli, Antonio Porcelli, Guido Contestabile, Salvatore Staiano, Valentina Natale, Nicola Cantafora, Sergio Rotundo, Gregorio Viscomi, Gianfranco Giunta, Vincenzo Cicino, Mario Santambrogio, Luigi Gullo, Rocco Romellano, Carmen Di Meo, Fausto Bruzzese, Gabriele Bordoni, Salvatore Iannone, Calogero Vella, Pietro Sammarco, Stafania Pattarello, Giacomo Curti, Francesco Schimio, Marco Rocca, Pasquale Cirillo, Massimo Titi, Davide Cariola, Salvatore Cerra, Mario Virgillitto, Giuseppe Alvaro, Gabriele Bordoni, Anna Maria Pisano, Michele Novella, Francesco Gigliotti, Giuseppe Spaziani.

