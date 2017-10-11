Cocaina importata dal Sud America dai clan vibonesi, reggini, lametini e crotonesi con diramazioni in mezzo mondo

Giudizio abbreviato – che comporta uno sconto di pena pari ad un terzo in caso di condanna – per 38 imputati dell’operazione “Stammer”, l’inchiesta della Dda di Catanzaro che ha colpito il narcotraffico internazionale ed è scattata il 24 gennaio scorso su indagini condotte sul campo dal Nucleo di polizia tributaria e dal Gico della Guardia di Finanza di Catanzaro. A disporlo è stata il gup distrettuale, Assunta Maiore, dopo che in precedenza la Dda aveva chiesto il giudizio immediato per 54 imputati, a vario titolo accusati di aver preso parte a diverse importazioni di cocaina dal Sudamerica.

Le indagini hanno in particolare consentito di disarticolare un’organizzazione estremamente complessa, composta da diversi sodalizi criminali, riconducibili ai clan Fiarè di San Gregorio d’Ippona, Pititto-Iannello e Galati di Mileto ed al gruppo egemone a San Calogero facente capo al broker della cocaina Francesco Ventrici, con la sostanziale partecipazione di alcuni clan della Piana di Gioia Tauro e della provincia di Crotone.

Clan calabresi assolutamente a loro agio nel contrattare direttamente con i Cartelli sudamericani l’importazione anche di 8.000 (ottomila) chili di cocaina.

Ammessi al processo con rito abbreviato i seguenti imputati: Francesco Ventrici, 45 anni, di San Calogero, residente a Bentivoglio (Bo), broker internazionale della cocaina e già condannato nelle operazioni “Decollo” e “Due torri connection”; Oksana Verman, 41 anni, ucraina residente a Vibo Valentia, da febbraio collaboratrice di giustizia; Rosario Arcuri, detto “Saro il vecchio”, 64 anni, di Rosarno; Massimiliano Bufalini, 41 anni, di Supino (Fr); Francesco Buonvicino, 46 anni, di Mesoraca (Kr); Antonino Cannizzaro, 50 anni, di Rosarno; Gregorio Cannizzaro, 50 anni, di Rosarno; Giuseppe Capano, 48 anni, di Vibo Valentia, residente a Breno (BS); Wael Chanboura, 37 anni, libanese, residente a Forlì;

Rocco Cutrì, 36 anni, di Sinopoli (Rc), ma dimorante ad Aprilia (Lt); Pasquale Feroleto, 43 anni, di Lamezia Terme; Antonino Fogliaro, 41 anni, di Mileto, residente a Reggio Calabria; Domenico Iannello, 40 anni, di Mileto; Giuseppe Iannello, 28 anni, di San Calogero; Domenico Lentini, 50 anni, di Oppido Mamertina (Rc), residente a San Marcello Pistoiese (Pt); Aurelio Mandica, 37 anni, originario di Messina ma residente a Frosinone; Luigi Mannarino, 32 anni, di Mesoraca (Kr); Giuseppe Mercuri, 58 anni, di San Calogero; Carlo Mussari, 41 anni, di Marcedusa; Giuseppe Vittorio Petullà, 59 anni, di Mileto, residente a Carate Brianza (Mb); Salvatore Pititto, 49 anni, di Mileto; Massimo Polito, 34 anni, di Mileto; Ergys Rexha, 28 anni, albanese; Angelo Rizzuto, 34 anni, di Palermo;

Calogero Rizzuto, 65 anni, di Palermo; Francesco Serrao, 50 anni, di Mesoraca; Domenico Stagno, 50 anni, di San Calogero, residente a Sala Bolognese (Bo); Michele Villì, 41 anni, residente a Milano;

Richiesta di giudizio abbreviato allo stato degli atti con deposito del fascicolo di indagini difensive, i seguenti imputati: Filippo Fiarè, 60 anni, di San Gregorio d’Ippona (Vv); Giuseppe Iannello, 28 anni, di San Calogero; Salvatore Paladino, 58 anni, di Rosarno; Antonio Ruggiero, 40 anni, di Vibo Valentia.

Giudizio abbreviato condizionato: Armando Galati, 63 anni, di Mileto; Antonio Massimiliano Varone, 42 anni, di Mileto; Fortunato Baldo, 22 anni, di Mileto; Enzo Messina, 50 anni, di San Pietro Casale (Bo); Mariantonia Mesiano, 46 anni, di Mileto; Giuseppe Pititto, 25 anni, di Mileto; Giuseppe Grimaldi, 36 anni, di Mesoraca.

Limitatamente ai temi introdotti dalla difesa attraverso il deposito di indagini difensive, la Dda di Catanzaro con riguardo alla posizione di tali imputati ha chiesto un termine per l’espletamento di indagini ulteriori. L’inizio del processo con rito abbreviato è stato fissato dal gup per il 25 ottobre prossimo a Catanzaro.

Impegnati nel collegio di difesa gli avvocati: Leopoldo Marchese, Francesco Muzzopappa, Michelangelo Miceli, Antonio Porcelli, Guido Contestabile, Salvatore Staiano, Valentina Natale, Nicola Cantafora, Giuseppe Bagnato, Sergio Rotundo, Gregorio Viscomi, Gianfranco Giunta, Vincenzo Cicino, Mario Santambrogio, Luigi Gullo, Rocco Romellano, Carmen Di Meo, Fausto Bruzzese, Gabriele Bordoni, Salvatore Iannone, Calogero Vella, Pietro Sammarco, Stafania Pattarello, Giacomo Curti, Francesco Schimio, Giuseppe Monteleone, Marco Rocca, Pasquale Cirillo, Massimo Titi, Davide Cariola, Salvatore Cerra, Mario Virgillitto, Giuseppe Alvaro, Gabriele Bordoni, Anna Maria Pisano, Michele Novella, Francesco Gigliotti, Giuseppe Spaziani.

