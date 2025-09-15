Sarà il Comune a gestire direttamente taglio dei lotti boschivi comunali. È quanto annuncia il sindaco di Nardodipace, Romano Loielo. «Attraverso tale progetto - spiega il primo cittadino in una nota - si è dato vita di fatto a una mini azienda forestale comunale nell’ambito della quale sono stati assunti quattro operai con contratto agricolo-forestale incaricati delle operazioni di taglio, debitamente dotati delle attrezzature necessarie e dei prescritti dispositivi individuali di sicurezza. Dopo lunghi mesi di lavoro l'operazione è andata a buon fine, consentendo al Comune di Nardodipace non solo di offrire importanti opportunità occupazionali ai propri concittadini, ma di dimostrare una indispensabile innovazione e trasparenza nella gestione del patrimonio boschivo pubblico, ostacolando nel contempo ogni tentativo di coinvolgimento di soggetti controindicati nelle attività in questione e acclarando così concretamente, la assoluta supremazia dello Stato».

Il sindaco assicura inoltre che «l’Amministrazione Comunale seguirà con la massima attenzione, soprattutto nella fase iniziale, ogni operazione relativa all’attuazione del progetto, al fine di garantire il corretto andamento delle attività programmate».

Il progetto - prosegue la nota - prevede anche la pulizia costante dei margini delle strade pubbliche del territorio, «sia al fine di scongiurare ogni possibile rischio del propagarsi di incendi boschivi che devasterebbero l’immenso patrimonio forestale pubblico, sia per evitare pericoli per la pubblica incolumità derivanti dal crollo di piante cresciute nell’immediatezza della sede stradale».