I carabinieri del Comando provinciale di Vibo con il supporto del gruppo Cacciatori hanno tratto in arresto un panettiere di Gerocarne, incensurato. Si tratta di Michele Lavorato (foto), 30 anni, all’interno del caminetto della sua abitazione i militari hanno rinvenuto una pistola revolver e 280 munizioni di diverso calibro.

In un casolare di sua proprietà sito ad Arena è stato rinvenuto anche il calcio di un fucile. L’uomo dovrà rispondere di detenzione di arma clandestina e ricettazione.