Sostanze stupefacenti e cartucce ritrovate dalla Squadra mobile di Vibo Valentia in un capannone adiacente l’abitazione del giovane

Nell’ambito di servizi tesi a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, personale della Sezione antidroga della Squadra mobile della Questura di Vibo Valentia, ha perquisito, questa mattina all’alba, l’abitazione di un pregiudicato di Mileto, Danilo Arena (foto), 19 anni, studente.

Durante la perquisizione, grazie all’ausilio di unità cinofile, all’interno di un capannone adiacente all’abitazione del giovane, sono state rinvenute due buste in cellophane contenenti 1 chilo e 100 grammi di marijuana, nonché due involucri più piccoli contenenti alcuni pezzi di hashish, per complessivi 35 grammi.

Inoltre, sono stati rinvenuti una cartucciera da caccia contenente 20 cartucce calibro 12 caricate a pallettoni e altre 14 cartucce sfuse dello stesso calibro caricate a pallini, oltre ad una riproduzione di una pistola modello revolver, apparentemente modificata, sulla quale verranno effettuati accertamenti a cura della Polizia Scientifica di Reggio Calabria.

Arena, che si è assunto la responsabilità del possesso del materiale ritrovato e posto sotto sequestro, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, nonché detenzione illegale di munizioni per arma comune da sparo, quindi, dopo gli adempimenti di rito, è stato associato alla locale Casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.