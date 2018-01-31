La droga è stata rinvenuta dai carabinieri della locale Stazione a seguito di una perquisizione in località San Giorgio. In manette un giovane del luogo con precedenti

Quasi cinque chili di marijuana suddivisa in panetti sequestrati e un 23enne arrestato. E’ il bilancio dell’attività condotta dai carabinieri della Stazione di Briatico, diretti dal maresciallo Angelo Rigaglia, con l’ausilio dei militari del Norm della Compagnia di Vibo Valentia.

La sostanza stupefacente è stata rinvenuta a seguito di perquisizione in località San Giorgio, nel comprensorio briaticese. Era occultata dentro dei bidoni nascosti tra la vegetazione. In manette è finito Giuseppe Melluso (foto), 23 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici. Il giovane è stato condotto in carcere in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

A convincere i carabinieri ad ispezionare il terreno dove il giovane ha una piccola scuderia di cavalli, una precedente perquisizione domiciliare nella sua abitazione nel corso della quale era stato rinvenuto materiale e macchinari necessari per la pesatura ed il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente fra i quali: un bilancino di precisione, una macchina termosigillante e delle bustine in plastica per il sottovuoto.