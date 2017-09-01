Gli agenti della Questura di Vibo hanno effettuato il ritrovamento nel corso di una perquisizione mirata. Il giovane è stato posto ai domiciliari

Gli agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia, sezione Narcotici della Squadra mobile con il supporto di unità cinofila dell’Ufficio prevenzione generale, nel corso perquisizione domiciliare, hanno tratto in arresto Massimiliano Mobilio (foto in basso), 30 anni, di Vibo. Nel suo garage trovati oltre 400 grammi di marijuana.

Infatti, nelle prime ore della mattinata odierna è stata effettuata una perquisizione domiciliare all’indirizzo di residenza del giovane che ha consentito di rinvenire, nel garage sottostante l’abitazione, una busta di plastica di colore verde con all’interno ulteriore busta termica contenente circa mezzo chilo di canapa indiana. Inoltre, all’interno del sottoscala a pianoterra dello stabile, in prossimità dell’entrata, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione con residui di sostanza erbacea ed una macchinetta per sottovuoto e 31 buste di cellophane. In attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari. È difeso dall’avvocato Antonio Porcelli.