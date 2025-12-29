Durante le festività controlli su tutto il territorio provinciale nell’ambito di un piano straordinario interforze con carabinieri, finanza e polizia locale. Denunciato un uomo trovato in possesso di un coltello a serramanico e distintivi delle forze dell’ordine

Controlli rafforzati, presenza capillare delle forze dell’ordine e un piano straordinario interforze per garantire sicurezza e legalità durante le festività natalizie. È questo il bilancio delle attività messe in campo dalla Polizia di Stato a Vibo Valentia e in tutta la provincia nei giorni precedenti il Natale e nel fine settimana successivo, con particolare attenzione ai luoghi della movida, alle aree di maggiore afflusso turistico e alle principali arterie stradali.

L’operazione, disposta dal Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, dopo un’attenta analisi svolta in seno al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica riunitosi in Prefettura, ha visto l’impiego coordinato di numerosi reparti. Oltre alle volanti della Questura, del Commissariato di Serra San Bruno e del Posto fisso di Polizia di Tropea, hanno partecipato anche equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale”, unità della Squadra Mobile, della Divisione Polizia Amministrativa, delle unità cinofile dell’U.P.G.S.P., nonché le Specialità della Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale.

I servizi hanno interessato il capoluogo, Serra San Bruno, Tropea e i comuni limitrofi, concentrandosi soprattutto nelle zone coinvolte dalle iniziative natalizie e negli spazi della movida serale e notturna. Numerosi i posti di controllo predisposti lungo le strade di accesso ai centri abitati e nelle aree più frequentate, con l’obiettivo di prevenire episodi di illegalità diffusa: dall’abuso di alcol e dalla somministrazione ai minori, allo spaccio e consumo di stupefacenti, passando per risse, atti di vandalismo e comportamenti violenti.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla sicurezza stradale. In considerazione dell’intenso traffico registrato sulla viabilità ordinaria e autostradale, sono stati potenziati i servizi di vigilanza della Polizia Stradale, con il supporto delle Polizie Locali, per contrastare le condotte di guida pericolose e prevenire incidenti.

Il bilancio complessivo dei controlli parla di 2.851 persone identificate, di cui 957 già note alle forze dell’ordine, e 1.492 veicoli controllati. Sono state elevate 29 sanzioni per violazioni al Codice della strada e verificata la posizione di diversi soggetti sottoposti a misure restrittive, tra cui arresti domiciliari. Nel corso delle attività sono state eseguite anche perquisizioni, vigilanza dinamica e servizi appiedati, anche in concomitanza con eventi pubblici che hanno richiamato numerosi cittadini e turisti.

Sul fronte giudiziario, un soggetto è stato deferito all’Autorità giudiziaria per la violazione del Divieto di accesso alle aree urbane (Dacur), sorpreso nel centro storico di Vibo Valentia nonostante il provvedimento in atto. Un’altra persona è stata sanzionata amministrativamente per violazione della normativa sugli stupefacenti, mentre un ulteriore soggetto è stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose: privo di autorizzazioni, era stato sorpreso ad innescare una cassetta di fuochi d’artificio.

Infine, un uomo è stato denunciato per una serie di reati legati alla normativa sulle armi. In particolare, è stato contestato il porto illegale di un coltello a serramanico, il possesso non autorizzato di distintivi delle forze di polizia – patches in velcro con segni identificativi – e l’omessa custodia di un’arma da fuoco regolarmente detenuta ma non conservata secondo le prescrizioni di legge. L’arma è stata sequestrata e contestualmente è stato ritirato il titolo autorizzativo per il porto d’armi.

L’operazione, sottolinea la Questura, rientra in una più ampia strategia di prevenzione e controllo del territorio volta a garantire un sereno svolgimento delle festività, tutelando residenti, commercianti e turisti e rafforzando la percezione di sicurezza nelle aree urbane e turistiche della provincia.