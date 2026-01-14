Sistema in tilt a causa di un malfunzionamento all’impianto. In alcune classi si è cercato di correre ai ripari con soluzioni di emergenza che però si stanno rilevando insufficienti a riscaldare gli ambienti

Le rigide temperature di questi giorni stanno mettendo a dura prova gli studenti dell’Istituto nautico di Pizzo, costretti a seguire le lezioni in aule gelide. Un guasto alla caldaia ha infatti mandato in tilt l’impianto di riscaldamento, lasciando i termosifoni spenti e obbligando ragazzi e docenti a restare in classe con giubbotti, sciarpe e berretti.

Una situazione che non rappresenta un caso isolato. Disagi simili stanno emergendo anche in altri istituti del Vibonese, dove il freddo intenso sta creando non poche difficoltà allo svolgimento regolare delle attività scolastiche.

Al Nautico, in alcune classi si è cercato di correre ai ripari con l’utilizzo di stufette elettriche, soluzioni di emergenza che però si rivelano temporanee e insufficienti a garantire un adeguato riscaldamento degli ambienti.

Le segnalazioni dei genitori, preoccupati per la salute e il benessere dei propri figli, hanno acceso i riflettori sul problema. Secondo quanto emerso, il disservizio sarebbe riconducibile al malfunzionamento della caldaia centrale dell’istituto, circostanza confermata anche dal dirigente scolastico Giuseppe Sangeniti.

A rassicurare famiglie e studenti è però l’annuncio dell’imminente soluzione del problema. La nuova caldaia è già stata consegnata e dovrebbe entrare in funzione a breve. «Martedì scorso hanno portato la nuova caldaia. Attendiamo che venga messa in funzione venerdì», ha spiegato il dirigente, esprimendo l’auspicio di poter ristabilire al più presto condizioni di temperatura adeguate e un regolare svolgimento delle lezioni.