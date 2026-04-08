VIDEO | Gli occhi della Dda di Catanzaro puntati sulle Serre e in particolare sulla locale dell’Ariola, 54 le misure cautelari anche nel resto della Calabria e in altre 4 regioni

Sono circa 350 gli uomini della Polizia di Stato impegnati dalle prime luci dell’alba nell’operazione antimafia coordinata dalla Dda di Catanzaro, che ha portato all’applicazione di 54 misure cautelari in Calabria e in altre 4 regioni.

L’inchiesta avrebbe riscontrato la piena operatività della consorteria di ‘ndrangheta comunemente nota come “locale dell’Ariola” e, in particolare, della ‘ndrina facente capo alle famiglie Emanuele e Idà di Gerocarne attive nei comuni del comprensorio delle Serre vibonesi. Per gli aspetti legati al traffico di stupefacenti, risulta coinvolto anche uno degli indagati già emersi nell’inchiesta Doppia Curva di Milano.

L’operazione è stata condotta dalla I Divisione dello Sco, dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia e dalla Sisco di Catanzaro. Impegnati circa 350 uomini, con l’impiego di tutti gli assetti specializzati del Servizio centrale operativo e la partecipazione di investigatori provenienti da diverse Squadre Mobili, oltre ad Unità Operative di Primo Intervento, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, unità cinofile (antiesplosivo ed antidroga), artificieri, specialisti della Polizia Scientifica e del Reparto Volo.

Il blitz della Polizia si è concentrato nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo. Le persone coinvolte sono gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa.