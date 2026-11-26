La relazione della Commissione Antimafia ricostruisce il sistema finanziario parallelo tra Milano, le reti dell'hawala e gli operatori cinesi: decine di milioni movimentati in pochi mesi e una proiezione complessiva vicina a cifre mostruose

Nel cuore finanziario del Paese, dove la tracciabilità bancaria e le norme antiriciclaggio dovrebbero costituire un argine insuperabile, scorre un fiume sotterraneo di denaro contante i cui volumi raggiungono dimensioni vertiginose. La Relazione sulla ‘ndrangheta al Nord approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie dipinge uno scenario in cui l'accumulazione di ricchezza derivante dal traffico internazionale di stupefacenti non necessita più di sofisticati ingegneri finanziari europei o di complessi passaggi societari tradizionali per svanire dai radar dello Stato. Nel corso della missione svolta a Milano il 16 aprile 2026, i magistrati della Procura Distrettuale Antimafia hanno spalancato una finestra su una realtà finanziaria informale e parallela capace di movimentare risorse illecite la cui proiezione complessiva sfiora il miliardo di euro.

La cifra, idonea a competere con la dotazione economica di una manovra di bilancio o con la capitalizzazione di un importante gruppo industriale, trova il suo perno operativo nell'intersezione tra il tradizionale circuito fiduciario dell'hawala e i servizi di compensazione offerti da operatori cinesi specializzati.

Nel corso della sua audizione davanti alla Commissione parlamentare, il sostituto procuratore della Procura di Milano Rosario Ferracane ha tratteggiato i contorni di un fenomeno d'impatto devastante per la tenuta dei mercati. Gli investigatori hanno documentato consegne di contanti dirette a singoli hawaladar nell'ordine di decine di milioni di euro concentrate nell'arco di pochissimi mesi. Questa enorme massa monetaria viene polverizzata ed esportata virtualmente all'estero prima ancora che qualunque alert di intelligence finanziaria possa essere innescato.

Il funzionamento di questo sistema di intermediazione azzera la percezione fisica del confine geografico e la tracciabilità delle valute. L'hawala si basa su una rete di compensazioni incrociate fondata sulla fiducia personale e su codici identificativi numerici o alfanumerici, spesso vergati su banconote tagliate o gettoni simbolici. Il contante generato dalla vendita della cocaina nelle piazze milanesi e lombarde viene consegnato fisicamente al punto di raccolta in Italia; contemporaneamente, in un Paese sudamericano, mediorientale o asiatico, una somma equivalente viene messa a disposizione dei cartelli fornitori o dei vertici delle cosche calabresi. Non vi è alcun trasferimento fisico di valigie attraverso le dogane aeroportuali, né si registra alcun bonifico transfrontaliero esposto ai controlli della Banca d'Italia o dell'Unità di Informazione Finanziaria.

La sinergia tra la criminalità organizzata di matrice ’ndranghetista e le strutture di brokeraggio finanziario informale cinesi che emerge sempre più spesso nelle inchieste delle Dda rappresenta un salto di qualità metodologico di portata storica. Le organizzazioni cinesi, strutturate su capillari reti commerciali e sulla costante esigenza di compensare flussi di importazione ed esportazione di merci, mettono a disposizione una liquidità speculare che permette di chiudere il cerchio delle transazioni in tempi rapidissimi.

Come sottolineato negli atti presentati dal Procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola e dalla sua équipe di sostituti, l'impresa criminale si adatta e viene modellata dalla criminalità economica, integrando strumenti bancari ombra che garantiscono anonimato assoluto, commissioni ridotte e tassi di successo azzerati sotto il profilo del rischio di sequestro penale.

Questa imponente architettura creditizia sommersa dimostra la definitiva transizione della ’ndrangheta verso un modello di mafia economico-finanziaria altamente evoluta. Il denaro contante prodotto dal narcotraffico, anziché giacere inossidabile e vulnerabile in depositi fisici, viene immediatamente convertito in potere d'acquisto e credito finanziario transnazionale. La disponibilità di un canale capace di assorbire e canalizzare proiezioni economiche vicine al miliardo di euro altera profondamente le regole della concorrenza legale, fornendo alle consorterie criminali una capacità di penetrazione e di acquisizione di imprese in crisi che nessun operatore economico rispettoso delle regole può contrastare.

L'analisi dei magistrati della Procura di Milano rimarca come l'assenza di violenza visibile e la rarefazione degli atti intimidatori classici siano il diretto corollario di questa efficienza finanziaria. Quando una struttura criminale è in grado di regolare conti internazionali da decine di milioni di euro premendo semplicemente un tasto su un'applicazione di messaggistica crittografata e affidandosi a una rete fiduciaria globale, l'uso delle armi diventa una risorsa arcaica, da conservare esclusivamente per le crisi sistemiche. La sfida istituzionale tracciata dalla Commissione parlamentare impone pertanto di superare la ricerca esclusiva dei reati-spia tradizionali per affinare un'osservazione investigativa capace di decodificare le anomalie dei flussi finanziari opachi e di smantellare le banche invisibili che alimentano l'impero economico della criminalità organizzata al Nord.