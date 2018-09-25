<p>E’ stata fissata per il 2 ottobre prossimo in <strong>Cassazione</strong> l’udienza del processo che il 16 febbraio scorso si è concluso in<strong> Corte d’Assise d’Appello</strong> di Catanzaro con la<strong> condanna all’ergastolo</strong> nei confronti di <strong>Bruno Emanuele, </strong>45 anni,<strong> e Vincenzo Bartone</strong>, 49 anni, di Gerocarne. Entrambi gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli del <strong>duplice omicidio dei fratelli Giuseppe e Vincenzo Loielo</strong> (ritenuti esponenti apicali dell’omonima cosca vibonese), fatto di sangue avvenuto <strong>nell’aprile del 2002</strong> mentre le vittime si trovavano in auto nei pressi dell’acquedotto di <strong>Gerocarne.</strong> La Fiat Panda dei fratelli Loielo venne crivellata a colpi di mitraglietta e kalashnikov. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-23951"></div>\n\nImportanti ai fini della ricostruzione e dell’attribuzione delle responsabilità del duplice omicidio dei fratelli Loielo si sono rivelati gli accertamenti sulle <strong>schede telefoniche</strong> rinvenute sul luogo dell’agguato e poi le <strong>dichiarazioni del pentito Tonino Forastefano</strong>, boss di Cassano allo Jonio, nel Cosentino, stretto <strong>alleato</strong> e sodale del <strong>boss vibonese Bruno Emanuele</strong> che con l’eliminazione dei fratelli Loielo ha assunto definitivamente il ruolo di <strong>“braccio armato” del “locale di ‘ndrangheta di Ariola”,</strong> struttura criminale al cui vertice vi sarebbe stato il boss Antonio Altamura.\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-29007"></div>\n\n Antonio, detto “Tonino”, Forastefano ha confessato di aver preso parte a<strong>ll’agguato mortale contro i fratelli Loielo,</strong> consumato nei pressi <strong>dell’acquedotto di Gerocarne,</strong> su richiesta del suo amico e sodale Bruno Emanuele. I tentati omicidi ai danni degli stessi fratelli Loielo portano invece le date del 25 marzo, 8 aprile e 15 aprile 2002. Bruno Emanuele è difeso dagli avvocati Giuseppe Di Renzo, Giancarlo Pittelli ed Enzo Galeota; Vincenzo Bartone dagli avvocati Francesco Lojacono, Gianni Russano e Salvatore Staiano. </p>\n\n \n\n<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>LEGGI ANCHE: </strong></span><strong style="color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/7828-bomba-sorianello-savini-vibo-ferito-grave/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">Bomba sotto un’auto a Sorianello, un ferito grave (NOME)</a></strong></p>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/7611-ndrangheta-vibonese-cassano-bruno-emanuele-assolto-catanzaro-forastefano/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">‘Ndrangheta: omicidi a Cassano allo Jonio, assolto il boss vibonese Bruno Emanuele</a></strong></p>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> <strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/822-pena-definitiva-emanuele-ergastolo/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">Pena definitiva per Bruno Emanuele, confermato l’ergastolo</a></strong></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>