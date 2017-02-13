Tutti gli articoli di Cronaca
La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Piercamillo Davigo, ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’appello di Milano il 3 maggio dello scorso anno in un troncone dell’operazione antimafia denominata “Ulisse”.
Definitive quindi le condanne nei confronti di quattro vibonesi. Si tratta di: Salvatore Corigliano, di Mileto, 54 anni, condannato a 6 anni ed 8 mesi di reclusione (in foto in basso); Michele Silvano Mazzeo, 46 anni, di Comparni di Mileto, condannato a 5 anni e 4 mesi (in foto); Antonio Staropoli, 50 anni, di Mileto, condannato a 6 anni ed 8 mesi; Fortunato Galati, 46 anni, di Mileto, condannato a 8 anni di carcere.
L’inchiesta denominata “Ulisse” rappresenta di fatto la prosecuzione dell’indagine “Infinito”, condotta nel luglio 2010 contro i “locali” di ‘ndrangheta trapiantati al Nord.