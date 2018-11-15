Tutti gli articoli di Cronaca
La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del Riesame l’ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere emessa nei riguardi di: Leone Soriano, 52 anni, accusato di essere a capo dell’omonimo clan di Filandari (detenuto per nove capi di imputazione); Graziella Silipigni, 47 anni, cognata di Leone Soriano (detenuta per quattro capi di imputazione); Giuseppe Soriano, 27 anni (detenuto per cinque capi di imputazione), figlio della Silipigni (tutti difesi dall’avvocato Diego Brancia);
Caterina Soriano, 28 anni, sorella di Giuseppe; Luca Ciconte, 28 anni, marito di Caterina Soriano (difesi dall’avvocato Giuseppe Di Renzo) ed anche loro di Filandari. Si trovano tutti detenuti in carcere a vario titolo per i reati di tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose, estorsione consumata dalle modalità mafiose, porto e detenzione di materiale esplodente, detenzione e porto di armi da guerra, detenzione di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Reati aggravati dalla metodologia mafiosa e contestati nell’ambito dell’operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro, ed eseguita sul campo dai carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia, denominata Nemea. In Cassazione è stata contestata anche la legittimità delle intercettazioni effettuate per la prima volta con la nuova metodologia del troian horse, cioè il captatore informatico ambientale.
