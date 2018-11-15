La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del Riesame l’ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere emessa nei riguardi di: Leone Soriano, 52 anni, accusato di essere a capo dell’omonimo clan di Filandari (detenuto per nove capi di imputazione); Graziella Silipigni, 47 anni, cognata di Leone Soriano (detenuta per quattro capi di imputazione); Giuseppe Soriano, 27 anni (detenuto per cinque capi di imputazione), figlio della Silipigni (tutti difesi dall’avvocato Diego Brancia);

Caterina Soriano, 28 anni, sorella di Giuseppe; Luca Ciconte, 28 anni, marito di Caterina Soriano (difesi dall’avvocato Giuseppe Di Renzo) ed anche loro di Filandari. Si trovano tutti detenuti in carcere a vario titolo per i reati di tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose, estorsione consumata dalle modalità mafiose, porto e detenzione di materiale esplodente, detenzione e porto di armi da guerra, detenzione di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Reati aggravati dalla metodologia mafiosa e contestati nell’ambito dell’operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro, ed eseguita sul campo dai carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia, denominata Nemea. In Cassazione è stata contestata anche la legittimità delle intercettazioni effettuate per la prima volta con la nuova metodologia del troian horse, cioè il captatore informatico ambientale. 

