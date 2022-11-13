Una volta atterrati, un'ambulanza ha completato il trasporto sanitario fino a raggiungere l'ospedale Monaldi dell'azienda ospedaliera dei Colli di Napoli

È giunto all’aeroporto di Napoli-Capodichino un velivolo militare da trasporto Falcon 900 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo un bambino di appena 10 giorni in imminente pericolo di vita. Il volo salva-vita è stato disposto, su richiesta della prefettura di Catanzaro, dalla Sala situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica militare che ha tra i vari compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale. [Continua in basso]

Il velivolo militare è decollato dall’aeroporto militare di Ciampino, sede del 31esimo Stormo, verso l’aeroporto di Lamezia Terme, dove ha imbarcato il piccolo paziente, la mamma e l’equipe medica che ha garantito un monitoraggio continuo durante il trasporto aereo. Il Falcon 900 si è poi diretto verso l’aeroporto partenopeo. Qui un’ambulanza ha completato il trasporto sanitario fino a raggiungere l’ospedale Monaldi dell’azienda ospedaliera dei Colli di Napoli.

