Si tratta di due dipendenti della ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti in paese. Fondamentali le immagini degli impianti di videosorveglianza

Danneggiamento aggravato. Questo il reato per il quale la polizia municipale ha deferito alla Procura di Vibo Valentia due dipendenti della ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti a Nicotera. I due – A.A. e G.F. -sono accusati di aver abbattuto, servendosi di una motosega, un albero piantato di fronte al portone laterale della Cattedrale di Nicotera. Sono stati individuati attraverso la visione delle immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza installati nella zona e nei pressi del museo diocesano.

Indagini sono ancora in corso per risalire ai motivi del gesto vandalico che va a deturpare l’arredo urbano di uno dei posti più suggestivi del centro storico di Nicotera. Nella notte fra il 23 ed il 24 maggio scorsi ignoti avevano rotto uno dei due vasi posti all’ingresso della villetta comunale vicino la Cattedrale e parte del basamento che lo sorreggeva.