Lo stadio di Nicotera Marina è oggi l’emblema di un degrado che si protrae da anni, sotto gli occhi dei cittadini e nel silenzio delle istituzioni. Inaugurata nel 2005, la struttura ha rappresentato per circa un decennio la casa della squadra locale di calcio, protagonista di buoni risultati nelle categorie dilettantistiche calabresi. Un periodo positivo interrotto con la chiusura della società sportiva e il conseguente abbandono dell’impianto.

Nel 2026 la situazione è quella documentata dalle immagini: il terreno di gioco non esiste più e l’area interna al perimetro del campo è ormai invasa da una vegetazione fitta e incontrollata, che ha cancellato ogni traccia del vecchio manto erboso. Il colpo d’occhio restituisce l’idea di un impianto inghiottito dal tempo e dall’incuria.

Ancora più grave è lo stato degli ambienti interni. Gli spogliatoi risultano completamente devastati: sanitari distrutti, porte divelte, arredi danneggiati e macerie sparse ovunque. Segni evidenti di vandalismi ripetuti, favoriti dall’assenza di sorveglianza e di qualsiasi intervento di manutenzione. Luoghi che un tempo ospitavano atleti, dirigenti e arbitri sono oggi irriconoscibili.

Eppure, negli anni d’oro, lo stadio era stato anche oggetto di investimenti. La struttura era stata ampliata con una nuova piccola tribuna e dotata di un impianto di illuminazione, interventi che ne avevano aumentato la funzionalità e il valore sportivo. Un patrimonio pubblico che, col passare degli anni, è stato lasciato al completo abbandono.

La proprietà dell’impianto è della Provincia di Vibo Valentia, più volte contattata dai cittadini di Nicotera Marina che chiedono un intervento concreto: almeno la messa in sicurezza dell’area e una bonifica degli spazi, per evitare ulteriori danneggiamenti e rischi. Finora, però, alle sollecitazioni non sono seguiti atti risolutivi.

Lo stadio di Nicotera Marina resta così un simbolo amaro di occasioni perdute: una struttura nata per lo sport e la socialità, oggi ridotta a rudere, in attesa di una decisione che ne determini finalmente il futuro.