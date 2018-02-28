Tutti gli articoli di Cronaca
I carabinieri della Compagnia di Tropea, unitamente ai Cinofili e allo Squadrone Eliportato Cacciatori, entrambi di stanza a Vibo Valentia, nell’ambito di un servizio volto a contrastare la proliferazione di armi non detenute legalmente nel territorio, hanno effettuato un controllo, a Nicotera, nella centrale via Pozzo, in un casolare abbandonato appena sotto ad un vecchio acquedotto.
Quindi, in un cumulo di pietre e sterpaglie, i militari hanno rinvenuto un piccolo arsenale ed un ingente quantitativo di droga. Nello specifico: 2 pistole, di cui una rubata nel Pavese nel 2014 ed una con matricola abrasa; 61 colpi di calibro coincidente con quelle delle due pistole; 1,530 chili di marijuana; 61 grammi di hashish; 2 grammi di cocaina; 18 grammi di semi di marijuana; 3 bilancini di precisione; nonché vario materiale per il confezionamento.
Tutto il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti, su cui ovviamente si lavorerà ora per dare un nome al possessore di tutto quanto rinvenuto.