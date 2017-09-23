In due diverse zone sono stati usati una pistola ed un fucile caricato a pallettoni. Indagini sull’accaduto sono state avviate dai carabinieri

Notte di intimidazioni a Mileto. Una decina di colpi di pistola intorno alla mezzanotte sono stati esplosi all’indirizzo dell’isola ecologica in corso di realizzazione (ma quasi ultimata) in via Lenza della Corte in una zona adiacente a piazza generale Mesiano.

In via Zifò, nella zona dell’ex macello comunale, colpi di fucile caricato a pallettoni sono stati scaricati su alcuni contenitori e su altre postazione di una seconda isola ecologica. Sul posto si sono portati per primi gli agenti della polizia municipale che insieme ai carabinieri anche in queste ore stanno passando al setaccio tutte le isole ecologiche del territorio comunale per controllare se non siano state compiute altre intimidazioni.

Il 13 aprile scorso nelle medesime isole ecologiche in costruzione, ed ormai prossime all’apertura, era stata lasciata una bottiglia con del liquido infiammabile. In quel caso erano stati gli operai della ditta “Cooper Poro”, che sta realizzando a Mileto le isole ecologiche, a notare la bottiglia con benzina nel cantiere.

Il 12 aprile nell’area da adibire a raccolta dei rifiuti nei pressi dell’ingresso del cimitero di Paravati era stata infine trovata una bottiglia con benzina. Anche in quest’ultimo caso, ad essere impegnata nei lavori è la ditta Cooper Poro.