Nella giornata di ieri sorteggiate le commissioni per i concorsi. Chirurgia generale, Anestesia e rianimazione, Ostetricia e ginecologia, Pediatria le strutture interessate. Ventinove i professionisti in “corsa”

Quattro posizioni di Direttore di struttura complessa del presidio ospedaliero “G. Jazzolino” di Vibo Valentia messi a concorso dall’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, diretta dal dg Angela Caligiuri.

Chirurgia generale, Anestesia e rianimazione, Ostetricia e ginecologia, Pediatria i reparti interessati alla nomina dei nuovi primari le cui procedure sono entrate nel vivo da ieri con la nomina delle quattro commissioni giudicatrici composte ciascuno da tre direttori di struttura più il direttore sanitario dell’Asp vibonese Michelangelo Miceli che entra di diritto a far parte di tutte le commissioni.

I membri esterni, direttori della medesima struttura complessa messa a concorso, sono stati sorteggiati attraverso l’estrazione di una serie di numeri contenuti in bussolotti posizionati in tre diverse scatole che hanno portato all’individuazione dei medici “commissari” sulla base di un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti al Ssn (Leggi qui la composizione delle commissioni).

A ricoprire le posizioni messe a concorso concorreranno 29 professionisti. Ecco nel dettaglio chi sono e quale reparto si candidano a guidare:

Chirurgia generale (otto candidati): Francesco Zappia, Carlo Alessandro Talarico, Arturo Roncone, Nicola Agostini, Francesco Arone, Antonio Trimarchi, Rocco Cesare Regio, Francesco Antonio Polistina.

Anestesia e rianimazione (tre candidati): Pasquale Gagliardi, Marcello Pascale, Peppino Oppedisano.

Ostetricia e ginecologia (nove candidati): Giuseppe Sorrenti, Sebastiano Marino, Domenico Galea, Achille Morcavallo, Oscar Cervadoro, Tommaso De Fazio, Vincenzo Mangialavori, Tommaso Sirgiovanni, Carmelina Ermio.

Pediatria (nove candidati): Anna Claudia Del Giudice, Nicola Lazzaro, Anastasia Cirisano, Michelina Miceli, Rosanna Maria Toscano, Caterina Procopio, Sebastiano Moricca, Giuseppe Frandina, Salvatore Braghò.