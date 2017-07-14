Tutti gli articoli di Cronaca
Ha attraccato questa mattina intorno alle 7.30 al porto di Vibo Marina, il rimorchiatore Vos Hestia, di Save the Children, con a bordo 587 migranti di varia nazionalità recuperati nei giorni scorsi al largo delle coste libiche.
A coordinare le operazioni di sbarco, come di consueto, la Prefettura di Vibo Valentia. I migranti, completate le operazioni di accoglienza, raggiungeranno le diverse località assegnate dal Piano nazionale di riparto del ministero dell’Interno. Nel dettaglio: 50 andranno in Lombardia, 50 in Piemonte, 50 Veneto, 50 Toscana, 37 Emilia Romagna, 50 Liguria, 50 Marche, 50 Abruzzo, 25 Bolzano e 25 Trento.
In 150 rimarranno in Calabria. Nei centri d’accoglienza del Vibonese rimarranno invece i minori non accompagnati il cui numero è ancora in via di definizione.
SEGUONO AGGIORNAMENTI
