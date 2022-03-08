Avrebbero reagito ad un'aggressione da parte della vittima e dei feriti. L’agguato è stato compiuto in piazza Borelli, non lontano dal palazzo di giustizia della città

Due persone si sono costituite ai carabinieri autoaccusandosi di essere gli autori dell’agguato compiuto ieri sera a Lamezia Terme ai danni di Luigi Trovato, 52 anni, detto “Gino”, già noto alle forze dell’ordine, ed a ferire il fratello Luciano e una persona che era insieme a loro, Pasquale D’Angela. Secondo quanto è emerso dalle indagini, i due presunti responsabili avrebbero reagito ad un’aggressione ai loro danni da parte delle vittime. I due hanno deciso di costituirsi perché braccati dai carabinieri, che li avevano identificati come i responsabili dell’omicidio e del duplice ferimento. L’agguato è stato compiuto in piazza Borelli, non lontano dal palazzo di giustizia della città. La vittima (assolta lo scorso anno in Cassazione) era stata coinvolta anche nell’operazione “Perseo” che nel 2013 aveva portato in carcere 67 persone ritenute collegate, a vario titolo, alla cosca di ‘ndrangheta dei Giampà-Torcasio.