Il giovane è arrivato in pronto soccorso a Vibo già privo di vita. È stato attinto alla testa da un colpo d'arma da fuoco

È di un morto il bilancio di una sparatoria che si è verificata questa sera a Paravati. Si tratta di Francesco Palmieri, 27 anni, residente nella frazione di Mileto, giunto in Pronto soccorso a Vibo già cadavere dopo essere stato recuperato per strada in fin di vita da un’ambulanza del 118 intorno alle 22.30 di questa sera. Mezzo che lo ha trasportato in ospedale scortato dai carabinieri proprio mentre sopraggiungeva il decesso. Giunto al nosocomio del capoluogo, quindi, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.



L’omicidio del giovane, appartenente ad una famiglia di agricoltori, sarebbe avvenuto in pieno centro storico, a due passi dalla Villa della Gioia, sede della Fondazione ispirata da Natuzza Evolo.