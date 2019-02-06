A marzo era stato arrestato Antonio Zuliani di Piscopio per il delitto compiuto a Longobardi il 15 dicembre 2015

La Polizia di Stato di Vibo Valentia sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due persone ritenute responsabili dell’omicidio di Francesco Fiorillo (in foto), ucciso il 15 dicembre 2015 a Longobardi. L’indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica e svolta dagli investigatori della Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo, ha permesso chiudere il cerchio in merito ai responsabili del fatto di sangue.

Le attività investigative avevano già permesso di arrestare lo scorso mese marzo Antonio Zuliani, 27 anni, di Piscopio, il cui Dna era stato rinvenuto su un paio di guanti trovati sulla scena del crimine. Le ulteriori investigazioni, svolte grazie a tecniche di indagine tradizionale e a moderni metodi di investigazione scientifico – forense, hanno consentito di acquisire importanti elementi di reità a carico di due giovani. I dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa, che si terrà alle ore 10.00 presso la Questura di Vibo Valentia, con i magistrati titolari dell’inchiesta e gli investigatori del caso.

Uno degli arrestati odierni è Arcangelo Michele D’Angelo, 29 anni, di Piscopio, già accusato di aver compiuto una rapina il 5 agosto 2006 ai danni dellla “Latteria del Sole” (8mila euro il bottino) di viale Affaccio a Vibo. Arcangelo Michele D’Angelo (in foto in basso) è rimasto poi coinvolto in un’operazione antidroga della Squadra Mobile di Vibo Valentia scattata nell’ottobre del 2017 e che ha fatto luce sullo spaccio a Vibo e Piscopio portando alla luce l’intenzione degli arrestati di espandere il loro giro di affari nelle scuole superiori cittadine. Arcangelo D’Angelo, a differenza degli altri coinvolti (fra cui Antonio Zuliani), già condannati in primo grado, ha scelto il processo con rito ordinario.

L’altro arrestato all’alba dalla polizia è invece Saverio Ramondino, 26 anni, di Vibo Valentia, già coinvolto nell’operazione “Golden fever” (furti in abitazione) e poi arrestato nel 2016 anche per resistenza alla polizia. LEGGI ANCHE: Omicidio Fiorillo: ecco tutti i legami con il giro della pedofilia nel Vibonese (VIDEO)

