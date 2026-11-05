Dovrà essere individuato un nuovo giudice per il processo con rito abbreviato nei confronti di cinque imputati che avrebbero aiutato Pasquale Megna (attuale collaboratore di giustizia di Nicotera) ad eludere le indagini dopo l’omicidio di Giuseppe Muzzupappa. Un fatto di sangue avvenuto a Nicotera Marina il 26 novembre del 2022 e per il quale la Procura di Vibo Valentia contesta il reato di favoreggiamento personale. Il presidente del Tribunale di Vibo Valentia, Abigail Mellace, ha infatti accolto la richiesta di astensione dal processo presentata dal giudice Giulia Conti che nelle precedenti vesti di gip si era occupata di alcuni atti di indagine nei confronti degli odierni imputati. Incompatibilità funzionale alla trattazione del processo, dunque, sollevata dallo stesso giudice ed accolta dalla presidente del Tribunale. L’udienza odierna, dopo la comunicazione dell’accoglimento della richiesta di astensione, è stata quindi rinviata al 10 febbraio prossimo e il processo verrà preso in carico da un nuovo giudice compatibile alla trattazione del processo ma ancora da individuare.

Sotto processo con rito abbreviato si trovano i seguenti imputati: Francesco Congiusti, 47 anni, di Nicotera Marina; Fortunato Gurzì, 25 anni, di Nicotera Marina; Pantaleone Lentini, 37 anni, di Comerconi; Costantino Panetta, 42 anni, di Vibo Valentia; Gennaro Borzì, 38 anni, di Spilinga. Il rito alternativo prevede un processo a “porte chiuse” ed un giudizio allo stato degli atti con sconto di pena di un terzo in caso di condanna.

Angelo Carrieri, 28 anni, di Nicotera Marina, e Emanuele Carrieri, 22 anni, anche lui di Nicotera Marina, hanno invece già chiesto al giudice di essere ammessi alla “messa in prova”, istituto penale che sospende il processo per i reati con pena edittale sino a 4 anni, sostituendo la pena con lavori di pubblica utilità, risarcimento danno e condotte riparatorie.

Le contestazioni

In particolare, Francesco Congiusti è accusato di aver rimosso l’impianto di videosorve glianza del bar Planet di Nicotera Marina all’interno del quale Pasquale Megna ha freddato a colpi di pistola il 38enne Giuseppe Muzzupappa. Il tutto al fine di sottrarre la possibile acquisizione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza e poter così aiutare Pasquale Megna – che nel frattempo si era reso irreperibile – ad eludere le indagini delle forze dell’ordine. Per Emanuele Carrieri e Fortunato Gurzì, la contestazione fa invece riferimento all’aiuto prestato a Pasquale Megna al fine di eludere le investigazioni rendendo dichiarazioni che per la Procura di Vibo non corrispond on o a verità. Nello specifico Fortunato Gurzì, dopo l’omicidio, escusso in qualità di persona informata dei fatti dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia, avrebbe dichiarato dapprima di non essere stato presente nel bar Planet e, successivamente, di essere uscito dal bagno ed essere scappato dalla porta del retro del locale dopo aver udito dei colpi d’arma da fuoco e senza assistere quindi all’omicidio.

Emanuele Carrieri, dal canto suo, il 9 dicembre 2022 ha invece dichiarato ai carabinieri di non essere stato presente nel bar Planet nella serata in cui era stato consumato l’omicidio. Angelo Carrieri, dopo l’omicidio, si sarebbe inoltre posto alla guida dell’auto di Pasquale Megna accompagnandolo a nascondersi in un’abitazione di località Monte Poro. Sentito dai carabinieri, in qualità di persona informata dei fatti, avrebbe dichiarato di essersi trovato in una sala del bar diversa (segnatamente la stanza delle slot machine) rispetto a quella dove è avvenuto l’omicidio e, uditi gli spari, si sarebbe allontanato uscendo dalla porta posta sul retro del locale. Avrebbe poi dichiarato che Pasquale Megna “non era presente all’interno del bar”. Pantaleone Lentini e Gennaro Borzì sono accusati di aver fornito ospitalità a Pasquale Megna nelle rispettive abitazioni, tra il 26 e il 27 novembre 2022, aiutandolo negli spostamenti successivi. Costantino Panetta è infine accusato del reato di favoreggiamento in quanto avrebbe ospitato a Vibo Valentia Pasquale Megna in un appartamento sito in via Giovanni Falcone. Il tutto nell’arco temporale ricompreso tra il 27 novembre 2022 e il 9 gennaio 2023 quando Pasquale Megna è stato arrestato dai carabinieri nel quartiere Feudotto di Vibo. Da ricordare che Pasquale Megna – intraneo insieme alla sua famiglia al clan Man cuso – ha deciso di collab ora re con la giustizia (Dda di Catanzaro) dal febbraio del 2023.

I difensori

Francesco Congiusti è assistito dall’avvocato Maurizio Prestia, Costantino Panetta dall’avvocato Francesco Capria, Emanuele e Angelo Carrieri dall’avvocato Paolo Villelli, Fortunato Gurzì dall’avvocato Francesco Pagano, Gennaro Borzì dall’avvocato Sabatino Falduto, Pantaleone Lentini dall’avvocato Francesco Schimio.