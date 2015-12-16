Il fatto è avvenuto oggi alle 13.30. A cadere sotto diversi colpi di pistola Francesco Fiorillo, quarantacinquenne.

Omicidio in pieno giorno a Longobardi, frazione di Vibo Valentia, lungo la statale 18, nei pressi della stazione di Vibo-Pizzo. A cadere sotto diversi colpi di pistola Francesco Fiorillo, 45 anni, ritrovato disteso accanto ad una Fiat Uno.

Il fatto è avvenuto intorno alle 13.30. Sul posto si sono portati gli agenti della Squadra mobile della Questura vibonese e personale del 118 che ha constatato l’avvenuto decesso dell’uomo.

Fiorillo, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, è stato freddato davanti al cancello della sua abitazione. Al suo indirizzo sono stati esplosi 7 colpi di pistola calibro 7.65 e calibro 9. Elementi che lasciano presupporre che ad uccidere l’uomo sia stati almeno due killer, alla vista dei quali Fiorillo avrebbe provato a fuggire.