Era stato recuperato nei pressi dello svincolo per Gioia Tauro e portato nel Centro di manutenzione Anas a Sant’Onofrio. Ieri il trasferimento nel canile di Vibo Valentia

Onofrio. E’ questo il nome dato al labrador soccorso dai cantonieri Anas la notte del 24 agosto lungo la Salerno-Reggio Calabria. Visibilmente spaventato, vagava lentamente sul ciglio della strada quando è stato ritrovato dal cantoniere e capo squadra Pasquale Meligrana, durante un controllo della squadra Anas numero 5. Era notte fonda e l’animale percorreva l’A2 in corrispondenza del km 392 sulla carreggiata Nord, nelle vicinanze dello svincolo per Gioia Tauro. L’operatore, non ci ha pensato due volte. Il cane è stato recuperato e portato al sicuro nel centro di manutenzione Anas di Sant’Onofrio. Così, da quell’incontro del 24 agosto, il cane, ribattezzato “Onofrio”, è stato sottoposto a visite veterinarie, rifocillato e coccolato.

Nella giornata di ieri, il canile di Vibo Valentia lo ha prelevato dal centro di manutenzione di Sant’Onofrio, alla presenza del capo nucleo Angelo Marturano e del responsabile area compartimentale Luigi Mupo, per garantirgli tutte le cure sanitarie necessarie.