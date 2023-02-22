Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Gaetano Molino, 64 anni, di Limbadi, arrestato nell’ambito dell’operazione antimafia denominata Olimpo. Accolto così il ricorso dell’avvocato Daniela Garisto e disposta la totale scarcerazione. Nell’operazione Olimpo a Gaetano Molino (marito di Silvana Mancuso, quest’ultima figlia del più noto Giovanni Mancuso cl. ’41) viene contestato un episodio di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Gaetano Molino non tornerà tuttavia in totale libertà in quanto detenuto agli arresti domiciliari per Rinascita Scott.
LEGGI ANCHE: Maria Chindamo e le rivelazioni di Mantella: «Sui suoi terreni aveva interessi Pantaleone Mancuso»
Operazione Olimpo: il potere del boss Diego Mancuso da Ricadi a Tropea e le figure a lui vicine
Rinascita Scott: il processo d’appello si apre con la ricusazione di uno dei giudici da parte dei difensori