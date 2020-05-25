Fortunatamente nel momento del crollo non transitavano automobili o pedoni. Sul posto i carabinieri ed il sindaco

Strada provinciale interrotta fra Nicotera e Nicotera Marina a causa dell’improvvisa caduta sul manto stradale di un palo della pubblica illuminazione. Fortunatamente in quel preciso istante non passava nessuno lungo la trafficata arteria stradale non lontana dal locale ospedale e comunque in zona abitata e nei pressi di alcune attività commerciali. Sul posto per i rilievi del caso, oltre ai tecnici dell’Enel, anche i carabinieri ed il sindaco Giuseppe Marasco. Ancora da capire cosa possa aver provocato l’improvviso cedimento (nella zona oggi non si registrano raffiche di vento) del palo della luce che ha comunque bloccato la circolazione stradale che aspetta di essere ripristinata in totale sicurezza evitando nuovi cedimenti e pericoli per la pubblica incolumità. [Guarda foto in basso]