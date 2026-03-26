Un mese fa sono state squarciate le ruote della sua auto, adesso la minaccia si fa più esplicita con un biglietto e parole inquietanti. Il capogruppo d’opposizione Vasinton: «Nel mirino per la nostra azione politica, serve una reazione collettiva»

Un mese fa due ruote della sua Smart squarciate, adesso un biglietto di minacce molto più esplicito, che non lascia spazio a dubbi: «Le gomme una gentilezza, questa lettera un avvertimento: raccogli i tuoi stracci e torna a Napoli. Prossimo avviso pallottole e poi il fuoco. Le bottiglie forse servono per i gatti. Consiglio: guardati le spalle al buio, intanto». È questo il contenuto del messaggio intimidatorio recapitato a Parghelia al consigliere comunale di minoranza Fabio Minieri. La lettera minatoria, fatta ritrovare 15 giorni fa, è stata resa nota soltanto ieri dal gruppo Guardare al futuro, di cui fa parte Minieri, per rispettare le disposizioni degli inquirenti che stanno indagando sui due episodi. Minacce inquietanti che, secondo gli esponenti di minoranza, sono legate senza ombra di dubbio all’attività politica del consigliere nel mirino.

Preoccupata ma determinata la presa di posizione del capogruppo d’opposizione Daniele Vasinton, che invita a una presa di coscienza collettiva e sollecita la vicinanza della comunità: «L’ennesima intimidazione subita dal consigliere Fabio Minieri non può non far alzare l’attenzione delle istituzioni nei confronti di un fenomeno, quello delle minacce agli amministratori, che purtroppo resta una delle ferite aperte della nostra regione. La risposta deve essere politica, collettiva e ancora più forte in termini di impegno sul territorio. Siamo certi che le forze dell’ordine faranno piena luce sull’accaduto e ribadiamo il nostro impegno, come rappresentanti politici del territorio, a difendere con determinazione la legalità e il rispetto reciproco».