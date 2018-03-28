Intervento degli uomini del Comando provinciale di Vibo Valentia per domare il rogo sviluppatosi all’interno di un appartamento al secondo piano di un fabbricato in via Cavour

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 12 circa, per un incendio che ha interessato un appartamento ubicato al secondo piano di un fabbricato sito a Mileto, in via Cavour. L’incendio, generatosi probabilmente all’interno della cucina, ha distrutto tutti gli arredi della stessa. Al momento dell’incendio all’interno dell’abitazione si trovava un cagnolino che è stato tratto in salvo dai Vigili del fuoco che successivamente lo hanno affidato alle cure di un veterinario. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha limitato la propagazione dell’incendio al solo locale cucina. Sul posto sono intervenute tre squadre di Vigili del fuoco, complessivamente 10 unità, con autoscala e autobotte di supporto.