Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incendio divampato nella serata di ieri alle porte di Mileto, in località Baracconi, nel territorio di Ionadi e nei pressi della Statale 18. Le fiamme hanno improvvisamente preso forma e si sono sviluppate per cause d’accertare in un’area rurale sovrastata da sterpaglie e rovi. Solo grazie al tempestivo e provvidenziale intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia il rogo non ha raggiunto alcuni edifici ed esercizi commerciali situati nella zona. A lanciare l’allarme, proprio i proprietari di uno di questi fabbricati, impauriti dal propagarsi ed avvicinarsi dell’incendio. Grande la paura e molti i momenti di panico. A rendere ancora più difficoltoso l’intervento dei vigili del fuoco, la zona impervia e la scarpata da dove si è propagato il rogo, difficilmente accessibile alle autobotti e agli altri automezzi. Alla fine l’area è stata, tuttavia, messa in sicurezza e le fiamme domate, per fortuna poco prima che raggiungessero una rivendita di mezzi e macchine agricole, scongiurando, quindi, eventuali danni a cose e persone.