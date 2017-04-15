Lo scontro tra due auto in una delle strette curve della Statale 18 che dal capoluogo conduce a Vibo Marina. Sul posto Vigili del fuoco, 118 e Polizia

Un grave incidente stradale si è registrato intorno alle 21.30 di stasera lungo la Statale 18, al km 436, tra Vibo città e la frazione Longobardi, nei pressi di contrada “Silica”. Nell’impatto, avvenuto in piena curva tra una vecchia Renault 4 e una Mercedes Classe A che si è ribaltata su un fianco, sono rimasti feriti tutti gli occupanti delle due vetture: una coppia di anziani e un giovane.

Lo scontro, avvenuto per cause che restano ancora da accertare, ha reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco nonché, evidentemente, quello del 118 che ha provveduto a soccorrere i feriti e a trasferire uno di loro all’ospedale “Jazzolino” di Vibo per gli accertamenti e le cure del caso. Gli altri due avrebbero raggiunto il nosocomio cittadino accompagnati da un automobilista di passaggio.

Sul posto è intervenuto, inoltre, personale della Polizia di Stato per effettuare i rilievi e stabilire la dinamica del sinistro. A causa dell’incidente, e per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi, la strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico con disagi alla circolazione.